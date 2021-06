Valentina Miozzo, l'italiana che ha passato il lockdown da sola... nell'Artico

Per la maggior parte delle persone, la pandemia ha significato solitudine forzata. Ma per altri, è stata l'occasione per andare alla ricerca di quella solitudine. E dove meglio farlo se non nel Circolo Polare Artico? Valentina Miozzo, infatti, ha fatto un passo in più. Si è trasferita dall'Italia nell'estremo nord della Norvegia – all'interno del Circolo Polare Artico – non solo a metà della pandemia, ma proprio mentre le notti polari di 24 ore erano all'orizzonte.

"Dicembre e gennaio sono stati due mesi di oscurità", dice. In Emilia Romagna, aveva visto la sua vita stravolta dalla pandemia: Valentina è una guida naturalistica e escursionistica, che ha accompagnato gli italiani nei viaggi all'estero, ha curato un blog di viaggi sostenibili in Italia, gestendo il popolare blog Viaggiare Libera.

"Tutto era concentrato sul turismo", dice. "La mia vita è sempre stata trascorsa in viaggio: ero lontano da casa circa sei mesi all'anno". Fino alla pandemia. Come innumerevoli altri, nel settore dei viaggi, la vita di Miozzo si è fermata bruscamente. Incapace di guidare, ha continuato a scrivere sul blog e a svolgere attività promozionali online. Ma dopo che l'Italia ha attraversato uno dei blocchi più duri del mondo ed è emersa nell'estate 2020 con il virus apparentemente sotto controllo, i suoi piedi hanno ricominciato a solleticare.

Quindi, quando è stata contattata tramite Instagram a settembre, con un'offerta per andare al circolo polare artico per gestire una pensione, ha a malapena battuto le palpebre. "Avevo paura? No, l'ho vista come una bellissima opportunità per visitare posti che forse non avrei mai scelto di mia spontanea volontà", dice. "Dato che non potevo più fare il mio lavoro itinerante, questo era un modo di viaggiare e di vivere un'altra realtà - in modo più statico, certo, ma in una parte del mondo che non conoscevo e che mi affascinava.

"Nel giro di due giorni aveva accettato; un mese dopo, stava arrivando a Kongsfjord, a circa 2.400 miglia a nord della sua ex casa vicino a Modena in Italia. "Il supermercato più vicino è a 25 miglia di distanza", dice Miozzo. "L'ospedale più vicino è a circa 200 miglia e l'aeroporto - ovviamente è un piccolo locale - è a 25 miglia. "In inverno, c'erano venti a 75 mph e ghiaccio ovunque, quindi è difficile spostarsi".

I residenti si avventurano fuori per il loro negozio di alimentari ogni settimana o due, purché le strade siano libere. La strada per l'aeroporto e il supermercato di Berlevåg è una strada costiera tortuosa e faticosa fiancheggiata da scogliere; in caso di maltempo, è impraticabile.

"Il clima, la luce, il buio - è tutto diverso. Qui, è la vera tundra. Gli alberi non crescono - è un paesaggio davvero selvaggio. Abbiamo volpi rosse e artiche e ci sono renne ovunque. "Ci sono balene, delfini, orche e molti uccelli marini: è noto per il birdwatching. E ci sono le foche, che sono adorabili. "Non ho vissuto in Norvegia. Ho vissuto nella tundra artica." Anche la tundra era libera dal covid. Non c'è ancora stato un singolo caso di Covid-19 a Kongsfjord e mentre le città in Norvegia erano sotto restrizioni, l'estremo isolamento nel villaggio ha fatto sì che la vita potesse continuare normalmente. "Non ho indossato una maschera per sette mesi", dice Miozzo.

L'apertura ai viaggi mentre la pandemia è sotto controllo preoccupa Miozzo: "Cambierà sicuramente il nostro modo di viaggiare, ma dovremo vedere esattamente come". Come blogger di viaggi sostenibili, ha promosso il turismo lento dal 2007 e spera che un altro effetto collaterale della pandemia sarà che impieghiamo più tempo e ci muoviamo più lentamente quando viaggiamo. E pensa che il modo in cui vediamo il turismo naturale e all'aperto potrebbe cambiare. "Dovremmo avere più consapevolezza di quanto sia potente la natura ora che l'abbiamo vista durante la pandemia, e questo dovrebbe farci pensare agli umani come parte integrante della natura, non qualcosa da vedere come un museo, o semplicemente da usare questo", dice. "Piuttosto, dovremmo essere in contatto con esso, rispettarlo, preservarlo. Salvarlo."

Il periodo ufficiale di Miozzo alla pensione è terminato due mesi fa, ma la sua permanenza nell'Artico è stata talmente positiva che è rimasta a Kongsfjord, affittando una casa. "È stato bellissimo stare qui", dice. Ora si sta preparando per andarsene, almeno temporaneamente. Non tornerà in Italia, però, perchè ha comprato un'auto insieme a Eugenia, e si stanno dirigendo a nord verso l'ultra remoto arcipelago delle Svalbard, l'insediamento abitato tutto l'anno più settentrionale del pianeta, situato a soli 650 miglia al di sotto del Polo Nord, dove gli umani condividono la strade con orsi polari.

Dopo un mese di viaggio, si dirigeranno a sud verso le isole Lofoten, dove lavoreranno in un'altra pensione. Dopodiché? "Ho creato bellissime relazioni e solidarietà con la gente di Kongsfjord - è come se avessimo creato una famiglia, sono legata a loro ora - quindi tornerò sicuramente in futuro a visitare", dice. In autunno potrebbe riprendere il suo lavoro di guida, quindi sta pensando di tornare in Italia. Anche se mentre lo dice, sembra combattuta. "In realtà non lo so, potrebbe succedere di tutto", dice. "Ho scelto la mia carriera per questo motivo: posso lavorare viaggiando. E ho sempre lasciato le porte aperte a ciò che la vita mi offriva".

