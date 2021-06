Dormono cinque ore a notte ma sono... più produttivi grazie a ai geni DEC2, ADRB1 e NPSR1

Dormire solo 5 ore per notte e non sentire il sonno, anzi essere produttivi, positivi e con una memoria super sin dalle primissime ore del giorno: è il dono di alcuni dei membri di una famiglia americana di mormoni e il loro segreto sono tre geni (DEC2, ADRB1 e NPSR1) oggetto di studio per carpire i segreti del sonno perfetto. Scoprire cosa consente ai fortunati possessori di svegliarsi dopo solo 5 ore di sonno senza nemmeno uno sbadiglio, pronti a partire per una giornata lunghissima, produttiva e piena di attività, consentirà di far luce su molti aspetti del sonno e anche su patologie come le demenze che sono spesso associate a disturbi del sonno, spiegano Ying-Hui Fu del Weill della University of California, San Francisco e Chris Jones della University of Utah che, proprio poco prima dell’inizio della pandemia, stavano per dare avvio ad uno studio sui segreti del sonno di queste persone, con l’obiettivo di capire cosa si nasconde nel funzionamento dei tre geni. (ANSA)

