Oggi avrebbe compiuto 80 anni, Google lo celebra con un doodle: chi è Krzysztof Kieślowski

Krzysztof Kieślowski è stato un regista polacco, nato a Varsavia nel 1941. Dopo un avvio da documentarista, si dedica alla televisione e al cinema, con un pallino per il teatro che non è mai riuscito ad... assecondare. Le sue opere sono state caratterizzate da un forte realismo e dalla drammaticità, lesinando sugli effetti speciali e sui dialoghi. Ha provato a raccontare la Polonia, ma non solo. Tra i suoi film più importanti, da ricordare La trilogia dei colori (1993-1994). Muore all'età di 55 anni, in seguito a un arresto cardiaco.