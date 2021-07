Europei: quale telecronista Rai per la finale? I social vogliono Bruno Pizzul

Dopo la notizia della positività di Alberto Rimedio è scattato in rete il dibattito su chi sarebbe il sostituto ideale per raccontare la finale degli Europei, Italia-Inghilterra, sulla Rai. E l’hashtag #vogliopizzul è balzato in cima ai trends del giorno, con decine e decine di utenti che chiedono alla tv pubblica di concedere allo storico telecronista l’onore di raccontare le gesta degli azzurri di Roberto Mancini a Wembley, anche per consentirgli per la prima volta in carriera di festeggiare una vittoria, non avendo mai potuto il telecronista gridare "campioni" né ai Mondiali né agli Europei. Un appello che difficilmente potrà essere accolto, visto che lo stesso interessato ha spiegato che la cosa non sarebbe fattibile.

© Riproduzione riservata