Dopo la morte i nostri corpi non "muoiono" per circa un anno: la scoperta in Australia

La scoperta arriva dalla ricercatrice Alyson Wilson che ha studiato per più di 17 mesi il comportamento dei cadaveri che si trovano nella "Fattoria dei corpi" in Australia. In sintesi, secondo la ricercatrice, il nostro corpo continua a "vivere" dopo la morte per ancora un anno circa. La ricercatrice ha studiato per più di 17 mesi il comportamento dei cadaveri fotografandone ogni movimento e sfruttando il time-lapse. In questo modo è riuscita a scoprire che quando moriamo non riposiamo ‘in pace’. Il corpo, infatti, continua a "vivere". In un caso specifico, addirittura, le braccia di una persona deceduta da conserte si sono spostate lungo il corpo.

Ecco cosa accade ai corpi

Secondo la ricercatrice, i movimenti che si registrano nei cadaveri sono da attribuire al processo di decomposizione, quindi mentre il corpo si mummifica e i legamenti si seccano. Per giungere a questa conclusione, la ricercatrice si è spostata ogni mese da Cairns a Sydney dove si trova, in una località segreta, la "fattoria dei corpi", cioè un luogo in cui sono conservati 70 corpi destinati alla scienza. Ufficialmente conosciuta come "Australian Facility for Taphonomic Experimental Research (AFTER)", questa ‘fattoria’ è un luogo in cui si conducono ricerche pionieristiche sul comportamento del nostro corpo post mortem. Quanto scoperto è interessante poiché può aiutare la polizia a stimare l’esatto orario di morte, riducendo gli errori e facilita anche l’identificazione di corpi di persone scomparse da molto tempo. Insomma una migliore comprensione dei movimenti del nostro corpo post mortem potrebbe anche aiutare a ridurre il rischio di sbagliare la causa della morte.

© Riproduzione riservata