Nascite record di cicogne bianche in Calabria : 96 esemplari da 31 coppie

Ben 96 cicogne bianche nate quest’anno da 31 coppie, 16 nati in più rispetto al 2020, nonostante il numero di coppie sia rimasto invariato. Dopo cinque mesi si conclude la stagione riproduttiva della cicogna bianca in Calabria, seguita dalla delegazione Lipu di Rende, che si è svolta in aree strategiche per la specie: 63 le giovani cicogne nate nella Piana di Sibari (Cosenza), 26 nella Valle del Crati (Cosenza), 4 nella valle del Neto (Crotone), 3 quelle dell’Esaro (Cosenza).

Le ultime giovani cicogne si sono involate in questi giorni unendosi alle altre nate qualche settimana prima. Tutte comunque hanno spiccato il volo intorno al 55esimo giorno di vita. Prima di allora sono rimaste sui nidi alti dei tralicci e pali elettrici, totalmente esposti alla pioggia prima e, in seguito, al sole rovente e alla calura estiva degli oltre 40 gradi. La cicogna bianca è assente dal 16esimo secolo, ed è tornata a nidificare in Calabria grazie all’impegno della Lipu e ad una collaborazione speciale con e-distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica a media e bassa tensione.

Il progetto «Cicogna bianca»

E' stato lanciato dalla Lipu di Rnde nel 2003 con l’obiettivo di favorire il ritorno della specie offrendo loro una «casa», ovvero nidi artificiali, piattaforme circolari in legno posizionati, grazie al supporto di e-distribuzione, sui pali e tralicci elettrici gestiti dalla società elettrica. Un incremento di 28 coppie, dal 2003 ad oggi, avvenuto grazie a queste strutture. Oltre 300 le ore totali che i 14 volontari Lipu hanno dedicato alle sole attività di monitoraggio e sorveglianza ai siti di nidificazione da marzo a luglio. «Come sezione di Rende e coordinamento Lipu Calabria, dedichiamo questi risultati a tutti i volontari impegnati - dichiara Roberto Santopaolo, delegato Lipu Rende - E li ringraziamo per aver dedicato gratuitamente e con passione parte del loro tempo in questi cinque mesi di attività sulla specie. Ma un grazie va anche ad e-distribuzione che sin dall’inizio ha messo a disposizione uomini e mezzi, senza il suo supporto tutto ciò non sarebbe stato possibile».

