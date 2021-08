WhatsApp, foto e video scompaiono dopo la visione. Ecco come funziona "View Once"

Mark Zuckerberg, a capo di Facebook azienda madre di WhatsApp, aveva pre-annunciato a giugno l'arrivo di una nuova funzionalità per la chat di messaggistica. E ora, è arrivata via Twitter la conferma che la funzione "View Once" è stata inclusa nell’aggiornamento dell’app per iOS e Android. Si tratta di un’opzione con cui inviare foto e video che scompaiono dopo che il destinatario li ha aperti per la prima volta. I contenuti multimediali di View Once sono protetti dalla crittografia end-to-end, quindi non rintracciabili né da utenti terzi, hacker o dalla stessa WhatsApp. Inoltre, questi elementi non vengono conservati nelle foto o nelle gallerie del dispositivo e non vi è la possibilità di effettuare uno screenshot, così da evitare del tutto un’eventuale salvataggio durante la visualizzazione e prima che il file stesso si auto-elimini.

Non sarà nemmeno consentito inoltrarli ai contatti o contrassegnarli come 'specialì. Le immagini e i filmati "View Once", da vedere una volta, sono contraddistinti dall’icona con il numero 1 al loro fianco. WhatsApp ha indicato un esempio di come la funzione può essere utile: l’invio di una foto con informazioni sensibili, come una password Wi-Fi o quella di accesso al proprio computer, ma anche il codice di sblocco della serratura di casa. Sempre a giugno da Zuckerberg era giunta la conferma dell’arrivo, entro l’estate, del supporto multi-dispositivo, con cui si potrà impostare lo stesso numero di WhatsApp su più smartphone e tablet, in modalità indipendente, senza necessità di tenere acceso il device di prima impostazione del profilo.

Informazioni su "visualizza una volta" (View Once)

Per una maggiore privacy, puoi inviare foto e video che non saranno più visibili nella chat di WhatsApp dopo essere stati aperti dal destinatario. * I file multimediali non saranno salvati nelle Foto o nella Galleria del destinatario.

o nella del destinatario. * Quando invii una foto o un video che possono essere visualizzati una sola volta, non ti sarà possibile rivederli.

* Non puoi inoltrare, salvare, classificare o condividere foto inviate o ricevute con l'opzione visualizza una volta abilitata.

* Puoi solo vedere se un destinatario ha aperto una foto o un video con l'opzione visualizza una volta se ha le conferme di lettura attive.

* Se non apri la foto o il video entro 14 giorni dall'invio, la disponibilità del file multimediale nella chat scadrà.

* Ogni volta che vuoi inviare una foto o un video impostati per una sola visualizzazione, devi selezionare l'opzione visualizza una volta.

* I file multimediali con l'opzione visualizza una volta possono essere ripristinati dal backup se il messaggio non è ancora stato aperto quando si esegue il backup. Se la foto o il video sono già stati aperti, il file multimediale non sarà inserito nel backup e non potrà essere ripristinato. Nota: * invia foto o video con l'opzione visualizza una volta attiva solo a contatti fidati. Per esempio, qualcuno potrebbe: - fare uno screenshot o una registrazione dello schermo con il file multimediale prima che non sia più visibile. Non riceverai nessuna notifica se qualcuno fa uno screenshot o una registrazione dello schermo - scattare una foto o registrare un video usando la fotocamera di un altro dispositivo prima che il file multimediale non sia più visibile

* i file multimediali crittografati possono essere salvati per alcune settimane nei server di WhatsApp dopo l'invio

* se un destinatario decide di segnalare un file multimediale con l'opzione visualizza una volta, tale file sarà reso disponibile per WhatsApp. Puoi trovare altre informazioni sulla segnalazione di messaggi in WhatsApp in questo articolo

