Cosa significa Ferragosto? Dall'impero di Augusto alla festa religiosa

Cosa significa Ferragosto? Secondo il Vocabolario Etimologico di Pianigiani (1907) “ferragósto” (dal lat. Fèriae Augùsti – che significa ferie d’agosto) designava i “giorni feriali introdotti dall'imperatore Augusto, che ricorrevano nel mese di Agosto, nei quali gli uffici e le scuole stavano chiusi e vi era il costume di darsi all'allegria e farsi regali”. E così oggi si indica “il Giorno quindicesimo d'Agosto, in cui rimane il costume di fare regali e dar mance”.

Come nasce la tradizione e cosa vuol dire Ferragosto?

Ildefonso Nieri (1853-1920) racconta gli usi che si praticavano nei paesi della campagna lucchese l’1 e il 10 di Agosto. “Anche nella Val di Serchio inferiore – si legge nella rivista “Archivio per lo studio delle tradizioni popolari”, 1892 - si celebra tuttora il Ferragosto o Fieragosto come dicono quei contadini, importato probabilmente da Roma, dove esisteva fin dai tempi dell'impero, come ci dimostra l'etimologia stessa del nome (Bonaferre Angusto). Gli operai quel giorno, nelle ore mattutine si presentano in comitiva all'uscio del proprio padrone, e uno di loro gli augura “Felicissimo Fieragosto!” o gli presenta una lettera generalmente in versi, colla quale gli si chiede qualche regalo per potere passare allegramente quella giornata. Il padrone a volte imbandisce loro un pranzo o una merenda, a volte dà una mancia in denari”.

Cosa si festeggia a Ferragosto?

La festività popolare, che in origine era per lo più celebrata il 1° d’agosto, fu posticipata poi dalla Chiesa cattolica nel 15° del mese, in coincidenza con la festa religiosa dell’Assunzione.

