Microsoft, dal 5 ottobre si potrà usufruire di Windows 11

Dopo una lunga attesa, è stata finalmente annunciata la data di uscita definitiva di Windows 11. A partire dal 5 ottobre, gli utenti dotati di Windows 10 potranno usufruire gratuitamente dell’aggiornamento. A patto chiaramente che il proprio dispositivo lo supporti. Windows 11 Si tratterà di un rilascio graduale. I primi ad essere distribuiti saranno nuovi dispositivi con il sistema operativo integrato. Col passare del tempo, Microsoft dovrebbe mano a mano allargare il supporto, fino ad arrivare ad una data di rilascio completo programmata per il 2022. Anche le diverse funzionalità saranno introdotte gradualmente. Sebbene la grande maggioranza dei sistemi potrà supportare Windows 11, non tutti ne saranno in grado. Microsoft ha comunque già spiegato come controllare se il proprio dispositivo è compatibile, e gli utenti potranno comunque tornare ad una versione precedente in caso di problemi. I possessori di Windows 7 potranno comunque aggiornare alla versione 11 compiendo un’installazione pulita. Microsoft continuerà comunque a supportare Windows 10 fino al 2025. Un tempo decisamente sufficiente per effettuare il passaggio.

Windows 11 sarà un sistema operativo più aperto, più gradevole d’aspetto, più multitasking. Raccoglie le nuove esigenze di scuola e lavoro posta pandemia. Integrando programmi e servizi in un’interfaccia in cui trasparenze e finestre rendono l'operatività più semplice e gradevole

