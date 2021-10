LA NASCITA

Fiocco azzurro in casa Inzaghi: è nato Edoardo, primogenito di Pippo

La compagna dell’ex attaccante era stata ricoverata la notte tra venerdì e sabato e l'allenatore del Brescia aveva deciso di non andare in panchina in occasione della partita di ieri delle rondinelle contro la Cremonese per starle accanto