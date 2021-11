Di Caprio "strega" la fidanzata di Bezos, risposta piccata di Mr. Amazon all'attore

La fidanzata di Jeff Bezos, Lauren Sanchez, "stregata" da Leonardo DiCaprio sabato scorso durante un breve incontro tra i tre in occasione di una serata di gala a Los Angeles: così la rete ha commentato il video dell'incontro, diventato virale su Twitter, che ha spinto il patron di Amazon a postare sullo stesso social un messaggio non proprio lusinghiero indirizzato direttamente all'attore americano.

Leo, come over here, I want to show you something…

Il video, di appena sei secondi, è stato ripreso alla decima edizione dell'Art+Film Gala presentato da Gucci al Los Angeles County Museum of Art, e già conta oltre 17,1 milioni di visualizzazioni.

American billionaire, Jeff Bezos jokingly calls out Actor, Leonardo Di Caprio following a video in which his girlfriend, Lauren Sanchez, appears to have her arm briefly around the Titanic star while she smiled at him.

