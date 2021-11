Google, scatta la verifica a due fattori: ecco come funziona e quali sono i passaggi

Da oggi, per effettuare il login ai propri account Google come Gmail, sarà obbligatoria la verifica a due passaggi con il proprio smartphone. La novità interessa circa 150 milioni di utenti. Con la verifica a due fattori è possibile proteggere il proprio account tramite password e telefono. Ecco perché è utile e come funziona.

Rubare una password è più semplice di quanto tu possa immaginare

Di seguito sono descritti dei comportamenti comuni che potrebbero mettere a rischio la sicurezza della tua password:

* Utilizzare la stessa password per più di un sito

* Scaricare software da Internet

* Fare clic sui link nei messaggi email

La verifica in due passaggi ti permette di tenere lontani i malintenzionati, anche se conoscono la tua password.

Immagina di perdere l'accesso al tuo account e a tutti i relativi contenuti

Se un malintenzionato ruba la tua password, potrebbe impedirti di accedere al tuo account ed eseguire alcune delle azioni seguenti:

* Controllare o persino eliminare le email, i contatti, le foto, ecc.

* Spacciarsi per te e inviare email indesiderate o dannose ai tuoi contatti

* Utilizzare il tuo account per reimpostare le password degli altri tuoi account, ad esempio quello del tuo conto online o quello che usi per fare acquisiti online

L'accesso al tuo account sarà leggermente diverso

1 Dovrai inserire la password

Ogni volta che esegui l'accesso a Google, devi inserire nome utente e password come al solito.

2 Ti verrà chiesto qualcos'altro

Dopodiché verrà inviato un codice al tuo telefono tramite SMS, telefonata o la nostra app per dispositivi mobili. In alternativa, se hai un token di sicurezza, puoi inserirlo nella porta USB del computer.

Mantieni semplice l'accesso

Durante l'accesso puoi scegliere di non utilizzare più la verifica in due passaggi su un computer specifico. Da quel momento in poi, ti verrà chiesta solo la password quando eseguirai l'accesso da quel computer.

Sarai comunque protetto, perché quando tu o qualcun altro tenterete di accedere al tuo account da un altro computer, sarà necessaria la verifica in due passaggi.

Un ulteriore livello di protezione

Molte persone hanno un solo livello di protezione dei loro account: la password. Con la verifica in due passaggi, se un malintenzionato supera il livello della password, dovrà comunque avere il tuo telefono o il tuo token di sicurezza per accedere al tuo account.

Per accedere sarà necessario qualcosa che conosci e qualcosa che hai

Con la verifica in due passaggi puoi proteggere il tuo account con qualcosa che conosci (la password) e qualcosa che possiedi (il telefono o il token di sicurezza).

Codici di verifica fatti apposta per te

I codici vengono creati apposta per il tuo account quando li richiedi. Se scegli di utilizzare i codici di verifica, tali codici vengono inviati al tuo telefono tramite SMS, telefonata o la nostra app per dispositivi mobili. Ogni codice può essere utilizzato una sola volta. Leggi la sezione Funzioni per scoprire le opzioni di backup per i casi in cui non hai il telefono.

