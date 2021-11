Tifoso palpeggia giornalista in diretta durante Empoli-Fiorentina. Chi è Greta Beccaglia IL VIDEO

Conduttrice della rete Toscana TV, Greta Beccaglia, è stata, suo malgrado protagonista dell'inopportuno, sgradevole e riprovevole gesto di un tifoso che, in diretta durante la trasmissione “A Tutto Gol”, le ha toccato il fondoschiena nel giorno in cui anche mondo del calcio diceva no alla violenza sulle donne.

Greta Beccaglia è una giornalista e dopo Empoli - Fiorentina era nei pressi dello stadio a lavorare. È stata palpeggiata da un tifoso, un altro le ha rivolto commenti. Il collega dallo studio: “non prendertela [in diretta]”.

Invece la condanna andava fatta proprio sul momento. pic.twitter.com/SU3mXlXOdi — _lallascat_ (@lallascat) November 27, 2021

La presentatrice che da anni lavora nel mondo della moda anche come co-conduce Platinum Calcio, in onda su Italia 7, stava semplicemente cercando di intercettare le reazioni dei tifosi viola alla sconfitta con l'Empoli, quando uno di loro ha pensato bene di molestarla.

A denunciare un «episodio gravissimo di molestia nei confronti di una giornalista avvenuta in diretta tv al termine della partita Empoli-Fiorentina, nei giorni in cui è massima l'attenzione sul contrasto alla violenza nei confronti delle donne» è l’Ordine dei giornalisti della Toscana che «condanna quanto accaduto» nel pomeriggio di sabato ed «esprime piena solidarietà alla giornalista Greta Beccaglia che è stata subito contattata dal presidente dell’Ordine dei giornalisti della Toscana, Giampaolo Marchini».

Ma, sottolinea l’Odg, «chi era in studio, invece di condannare il gesto e il molestatore, ha invitato la collega a "non prendersela". Verso di lei non è stata sentita nessuna parola di solidarietà da parte del conduttore». Anche rispetto a questo aspetto della vicenda «l'Ordine ribadisce che è giunto il momento di smetterla di minimizzare e ricorda che la violenza contro le donne è prima di tutto un problema culturale e sociale». Secondo quanto emerso, la giornalista è stata molestata da un tifoso mentre stava parlando in diretta, collegata con l'emittente tv per cui lavora, dallo stadio di Empoli.

Greta Beccaglia ha iniziato a lavorare nel mondo della moda a 16 anni, ha partecipato al concorso Miss Mondo, vincendo la fascia di Natura e Bellezza, ma anche a Miss Cinema. Il papà, però, non amava quel mondo, così Greta ha comunque continuato a lavorare come hostess, fotomodella, ragazza immagine per fiere e eventi, per poi sbarcare in tv.

