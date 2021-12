Pigcasso, un quadro del maialino pittore venduto a 23mila euro!

Si chiama Pigcasso, adora i colori ed è il primo maialino pittore. Si tratta di una scrofa di 240 chili, cresciuta in Sudafrica e destinata al mattatoio. Quando aveva quattro mesi però il maialino è stato adottato da una donna, Joanne Lefson, attivista per i diritti degli animali. Da allora la sua vita è cambiata radicalmente. La nuova padrona infatti, un po’ per gioco un po’ per fare un esperimento, ha provato a mettergli un pennello in bocca e da allora Pigcasso non si è più fermato. L’animale bagna la punta del pennello nella vernice poi, con movimenti particolari, inizia a dipingere sulla tela, creando dei veri e propri capolavori.

Pigcasso ha quasi 6 anni. Pigcasso - un divertente gioco di parole tra il nome del famoso pittore spagnolo Pablo Picasso e la parola inglese pig che significa "maiale" - sta nuovamente facendo notizia oggi sulla stampa britannica, poiché uno dei suoi dipinti pochi giorni fa ha trovato un acquirente per circa 23.500 euro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sky News (@skynews)

Tutti i proventi delle vendite vengono destinate al Farm Sanctuary SA, un luogo che accoglie animali a rischi di estinzione, ma anche esemplari salvati da situazioni disperate e dal mattatoio, come è accaduto a Pigcasso.

