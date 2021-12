Silvia Calamandrei: "Ero l'unica bambina occidentale nella cina di Mao". Ecco chi è

È stata una bambina occidentale in una scuola cinese, una testimone della Rivoluzione culturale, una osservatrice delle riforme degli anni Ottanta. È tornata nella Pechino sotto coprifuoco dopo la tragedia di Tian’anmen ed è un’assidua frequentatrice della Cina di oggi.

La vita di Silvia Calamandrei si è intrecciata spesso con la storia della Cina contemporanea, dai tempi in cui i suoi genitori, Franco Calamandrei e Maria Teresa Regard, partigiani a Roma, divennero corrispondenti dalla Cina, e suo nonno Piero Calamandrei guidò la prima delegazione culturale italiana in Cina nel 1955.

Commentando l’autobiografia della madre, Maria Teresa Regard. Autobiografia 1924-2000 (FrancoAngeli, 2010), Silvia Calamandrei ricostruirà la propria esperienza di bambina e poi i suoi periodici ritorni in Cina, fino alla Shanghai dell’Expo 2010, nel corso dell’incontro “Percezioni e racconti dalla Cina popolare. Da una generazione all’altra”, organizzato dall’Istituto Confucio dell’Università degli Studi di Milano e in programma martedì 27 aprile al Polo di Mediazione Interculturale e Comunicazione dell’Università degli Studi di Milano (Sesto San Giovanni).

Traduttrice e curatrice di saggi sulla Cina e di opere letterarie cinesi, tra cui Homo Pekinensis e alcuni racconti dello scrittore Su Tong, Silvia Calamandrei, presidente della Biblioteca Archivio “Piero Calamandrei” di Montepulciano, si occupa anche della valorizzazione di un fondo cinese costituito dalla biblioteca di suo nonno Piero, presidente della prima delegazione culturale italiana in Cina nel 1955, e dei suoi genitori Franco Calamandrei e Maria Teresa Regard, corrispondenti da Pechino dal 1953 al 1956.

L’incontro si terrà martedì 27 aprile 2010 dalle 14.30 alle 16.30 nell’aula T3 del Polo di Mediazione Interculturale e Comunicazione dell’Università degli Studi di Milano, piazza Montanelli 1, Sesto San Giovanni (Milano).

© Riproduzione riservata