Il Papa: "I genitori non condannino i figli omosessuali"

«Mai condannare un figlio». Papa Francesco rivolge un pensiero ai genitori «di quei ragazzi che fanno una ragazzata» e muoiono in un incidente, o a quelli che scoprono in un figlio un orientamento sessuale diverso. Ai primi dice: «pregate, non spaventatevi». Ai secondi: «non abbiate atteggiamenti di condanna». Ai genitori che «non si nascondono» di fronte al dramma di un figlio in carcere: «che coraggio».

Parlando a braccio nel corso dell’udienza generale, il Pontefice ha detto: «Penso in questo momento a tante persone che sono schiacciate dal peso della vita e non riescono più né a sperare né a pregare. San Giuseppe possa aiutarle ad aprirsi al dialogo con Dio, per ritrovare luce, forza e aiuto. Penso ai genitori con i figli con malattie, anche con malattie permanenti: quanto dolore. Genitori che vedono orientamento sessuali diversi nei figli: come gestire questo, come accompagnarli e non nascondersi in un atteggiamento condannatorio».

«C'è dolore, tanto, ma pensate al Signore e pensate come ha risolto i problemi Giuseppe. Mai condannare un figlio. Mi faceva tanta tenerezza a Buenos Aires vedere la coda delle persone di fronte al carcere, e c'erano le mamme lì, queste mamme di fronte al problema di un figlio che ha sbagliato: ci mettevano la faccia, non si nascondevano e lo accompagnavano, sempre. Che coraggio».

© Riproduzione riservata