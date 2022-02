E' morta Costanza della Gherardesca, madre del conduttore tv Costantino

E’ scomparsa ieri a 84 anni, nella sua casa in provincia di Livorno, tra il comune di San Vincenzo e quello di Campiglia Marittima, la nobildonna Costanza della Gherardesca, madre del conduttore tv Costantino.

«Mia madre era la persona a cui ho voluto più bene ed anche quella che mi ha voluto più bene - scrive sui social Costantino della Gherardesca -. Era la persona che mi ha cresciuto, insieme a mia sorella @oppily . Era la persona che con me é stata generosa (ma non solo, lo era con tutti i suoi amici e parenti) e che mi ha insegnato ad essere generoso senza pretendere di avere qualcosa indietro, se non la gioia dì rendere le persone felici. Era più simpatica e solare dì me, non a caso aveva moltissimi amici che la amavano e contavano sul suo sorriso, la sua forza e la sua contagiosa gioia di vivere. Rischio dì offendere le sue amiche se non scrivo che era innanzitutto una donna libera, anche in anni in cui la società italiana era fortemente discriminatoria verso le donne. Per le sue amiche era anche una sorella, per i suoi amici era anche un compagno di avventure pari grado e per i suoi figli era anche un supporto, immancabilmente presente, e spesso un’amica forte ma di larghe vedute. Anche per i suoi nipoti, che come me amava follemente, oltre ad essere una nonna era anche una maestra di vita. Cara mamma, sii felice perché non sono solo. Si, certo, per colpa degli omosessuali che sono sempre più 'ordinarì (come dicevamo con Francesco) sono di nuovo single. Ma ho tanti amici».

