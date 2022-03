Apple venderà l'iPhone come servizio in abbonamento? Le indiscrezioni di Bloomberg

Apple sta valutando un servizio di abbonamento per l’iPhone e altri dei suoi prodotti hardware, una sorta di programma di auto-leasing che segnerebbe un cambio di rotta per Cupertino. Lo riporta l’agenzia Bloomberg citando alcune fonti. Apple finora ha venduto i suoi dispositivi a prezzo pieno, consentendo il pagamento a rate. Con l’abbonamento per l’hardware invece offre i suoi dispositivi a fronte del pagamento di una commissione mensile. Gli investitori da tempo chiedono una simile iniziativa ad Apple in quanto consentirebbe di generare più ricavi e renderebbe più facile ai consumatori digerire la spesa di migliaia di dollari per dispositivi nuovi.

© Riproduzione riservata