Guerra Ucraina, l'ironia di Lopalco: "Forte correlazione fra no-vax e pro-Putin"

"Forte correlazione fra disagio no-vax, NoGreenPass e sentimento pro-Putin anti-Ucraina". Lo scrive su Twitter Pier Luigi Lopalco, docente di Igiene alla Facoltà di Medicina dell’Università del Salento. Si comprende il supporto di certe parti politiche a questi gruppi per accaparrarsi consenso. Da studiare. Campionario di partecipanti a shitstorm contro miei profili negli ultimi giorni".

Lopalco: "La pandemia dà forza ad altre malattie"

«Vorrei ricordare che due anni di pandemia non hanno mandato in soffitta le altre malattie, anzi a molte hanno dato forza». Lo scrive sul suo profilo Facebook l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, docente di Igiene alla Facoltà di Medicina dell’Università del Salento, che esorta a tenere alta la guardia soprattutto contro il morbillo. «In questi due anni sono moltissimi i bambini e gli adolescenti - sostiene il professore - che hanno mancato o fortemente ritardato il loro appuntamento con le vaccinazioni. Ci sono malattie, ed il morbillo è la prima fra queste, che non fanno sconti. Appena si crea una minima falla nella immunità di comunità il virus ci si infila e dilaga».

"Il Covid ha rallentato tutte le attività sanitarie"

Lopalco ricorda come l’emergenza sanitaria legata al Covid abbia avuto forti ripercussioni sulle normali attività ospedaliere e ambulatoriali. «L'intasamento delle strutture sanitarie legato alla pandemia - rileva l’epidemiologo pugliese - ha infatti rallentato tutte le attività sanitarie e a soffrirne di più sono state quelle di prevenzione. Primo perchè ritenute meno 'urgentì, poi - conclude - perchè i dipartimenti di prevenzione sono state fra le strutture maggiormente sovraccaricate dalla pandemia, fra contact tracing e vaccinazione».

