Francesco si laurea con 110 e lode ed indossa i tacchi rossi: "È un messaggio a chi ha affossato il Ddl Zan"

Francesco D'Angelis, studente 27enne di Formia (in provincia di Latina), si è laureato qualche giorno fa all'Università di Cassino e ha discusso la tesi presentandosi alla seduta indossando delle scarpe rosse con i tacchi.

"Finalmente Dottore in Politiche Sociali e Servizio Sociale - ha scritto sui suoi profili social - con la votazione di 110 e lode. Mi sono laureato con una tesi femminile e femminista in Antropologia dei processi di integrazione socio-culturale dal titolo "Corpo e diritti delle donne: l’autodeterminazione femminile". Ho deciso di laurearmi con i tacchi rossi, simbolo della violenza sulle donne e della comunità LGBTQI+, per dimostrare a chi ha affossato il DDL Zan che quell’applauso non ci avrebbe cancellati. Saremo noi, invece, a superare loro sui nostri splendidi tacchi".