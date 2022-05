Sports Illustrated pubblica per la prima volta la foto di una modella con cicatrice del taglio cesareo

Per la prima volta nei 58 anni di storia della rivista, il numero di Sports Illustrated Swimsuit pubblica l'immagine di una modella che mostra la cicatrice del taglio cesareo. Si tratta di una scelta legata alla partnership tra la fondatrice di Frida Mom, Chelsea Hirschhorn e la storica rivista con l'intenzione di celebrare tutte le mamme che portano le cicatrici del taglio cesareo.

L'obiettivo, come rivela AbcNew.com, è quello di di mostrare la bellezza autentica della maternità e aiutare le donne che hanno subito un taglio cesareo a sentirsi orgogliose. La modella in primo piano, Kelly Hughes, è una mamma con taglio cesareo che ha già lavorato per Sports Illustrated Swimsuit.

La rivista sta anche portando avanti l'iniziativa "Pay With Change" di SI Swimsuit per cambiare positivamente gli stereotipi culturale legati ai corpi delle donne, in particolare le madri che hanno partorito tramite taglio cesareo.

