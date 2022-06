Oggi il solstizio d'estate 2022, ecco il significato.

Conto alla rovescia per l’arrivo dell’estate: alle 11,14 di oggi 21 giugno scatta il solstizio, ossia il momento in cui il Sole, nel suo nel corso suo moto apparente lungo lo Zodiaco, raggiungerà la sua posizione più settentrionale. «Segnerà l’inizio della stagione estiva per l’emisfero Nord», osserva l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope. «Il Sole sorgerà alle 5.37 e tramonterà alle 20.51», rileva sul suo sito l’Unione Astrofili Italiani (Uai) e, con una durata di 15 ore e 14 minuti, il 21 giugno sarà il giorno più lungo dell’anno. «Al mezzogiorno dell’ora solare (ovvero alle una dell’ora legale attualmente in vigore) il Sole raggiunge il punto di massima elevazione sull'orizzonte», osservano ancora gli astrofili della Uai. «L'altezza raggiunta dal Sole proseguono - dipende dalla latitudine: a Roma al culmine arriva a circa 71 gradi e 30 primi, a Milano l’altezza massima è 68 gradi (3 gradi e 30 primi più basso rispetto a Roma), a Palermo invece supera i 75 gradi». Il 21 giugno, quindi, il Sole resterà il massimo numero di ore sopra orizzonte mentre la notte resterà al minimo dell’anno. "Dopodichè, nel suo cammino apparente lungo l’eclittica, ossia lungo la proiezione nel cielo dell’orbita della Terra, il Sole comincerà la sua discesa verso Sud. dapprima lentamente e poi in un crescendo», osserva Masi, «In seguito alla sua ascesa rapida cominciata dopo l’equinozio di primavera, aggiunge l'astrofisico, il Sole ha raggiunto il lato più alto dell’eclittica e d’ora in poi comincerà la sua discesa verso il punto che segnerà l’equinozio d’autunno».

“La stessa etimologia del termine ‘solstizio’ – osserva Masi - sottolinea una sorta di sosta prolungata, dopo la quale il Sole riprenderà il cammino apparente, fino al solstizio d’inverno”. La parola ‘solstizio’ deriva infatti dal latino ‘solstitium’, da ‘sol’ (Sole) e ‘stitium’ (fermo).

Nel video il transito del disco solare sulla meridiana della Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, a Roma, in occasione del Solstizio d'estate 2020.

Proprio per via del Solstizio, il transito coinvolge l'estremo della linea meridiana che corrisponde alla figura del Cancro, che anticamente 'ospitava' il Sole in questa circostanza (che oggi si verifica invece nella costellazione del Toro per via del fenomeno della della Precessione degli Equinozi). Il video è di Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope Project.

Migliaia di yogi a Times Square, Ny saluta il solstizio d'estate

Tra un saluto al sole e un chaturanga dandasana, New York celebra l’arrivo dell’estate e il giorno più lungo dell’anno trasformando Times Square in un enorme raduno per appassionati di yoga. "Solstice in Times Square: Mind Over Madness Yoga", organizzato da Times Square Alliance, torna per il ventesimo anno il 21 giugno e per un giorno l’incrocio più affollato e trafficato al mondo (tra la Broadway e la 7/a Avenue tra la 44/a e la 48/a strada) si riempie di pace e calma con migliaia di yogi che da prima mattina a sera si alterneranno in sessioni multiple di yoga con oltre dieci istruttori. Era il 21 giugno del 2003 quando tre persone si ritrovarono a fare yoga al tramonto a Times Square, due di esse erano Douglas Stewart e Tim Tompkins, ossia coloro che sarebbero diventati i fondatori di Solstice in Times Square: Mind over Madness Yoga. In venti anni l’evento è cresciuto fino ad ha accogliere migliaia di yogi. Come a testimoniare il desiderio di calma e serenità delle persone. "Vent'anni di yoga a Times Square il giorno del solstizio d’estate - ha detto Stewart - indicano un forte impegno, fermezza di fronte alle difficoltà, un senso di sollievo quando dei modelli inutili svaniscono e la gioia che ne deriva nel condividere la luce».

"In venti anni da quando è iniziato questo evento - gli fa eco Tompkins - sia New York che il mondo andati incontro a cicli di buio e luce. Celebriamo la luce e l’amore attraverso il rituale del solstizio per ciò che è, in questa parte del pianeta, il giorno più luminoso dell’anno». In un segno di ritorno alla normalità dopo due anni di buio, quest’anno, per la prima volta dalla pandemia, Times Square è stata attraversata da 400 mila persone in un giorno, secondo quando ha annunciato Tom Harris, presidente di Times Square Alliance, ente che si occupa della promozione e dello sviluppo dell’area di Times Square. Lo stesso Harris ha invitato tutti coloro che parteciperanno a trovare pace di nuovo partecipando all’evento. Quello che è stato ribattezzato lo Yoga Village di Times Square è stato collocato tra la 44/a e la 45/a strada. Oltre alla pratica dello yoga si svolgeranno anche attività collaterali. Per coloro che non potranno essere fisicamente a New York, Mind Over Madness Yoga sarà anche trasmesso sulle diverse piattaforme social, sul canale YouTube o sul sito www.TSQ.org/Solstice.

