Saldi estivi, quando cominciano in Sicilia e Calabria. L'elenco regione per regione

La regione che darà il via ai saldi estivi per prima è la Sicilia, dove si dovrà attendere appena una manciata di giorni perchè il via alle "spese pazze" è previsto per il 1° luglio.

Il 2 luglio toccherà invece a quasi tutte le altre regioni: Abruzzo, Calabria, Basilicata, Campania, Lazio, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Marche, Lombardia, Piemonte, Molise, Sardegna, Puglia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto.

Nessuna data ufficiale per Trento e provincia dove sono i commercianti a determinare liberamente i periodi in cui effettuare i saldi, per una durata massima di 60 giorni.

Manca una data di fine saldi per l'Umbria, le Marche, l'Abruzzo e la Toscana, dove la durata massima del periodo di sconti è di 60 giorni. In Piemonte, invece, le promozioni saranno estese a 8 settimane e a 6 nel Lazio.

Meno disponibilità in Liguria, dove i giorni degli sconti scendono ad appena un mese e mezzo.

Ecco il calendario completo delle date dei saldi estivi 2022:

Sicilia

1 luglio – 15 settembre 2022

Abruzzo

2 luglio 2022 (60 giorni)

Basilicata

2 luglio – 2 settembre 2022

Calabria

2 luglio – 30 agosto 2022

Campania

2 luglio – 30 agosto 2022

Emilia Romagna

2 luglio – 31 agosto 2022

Friuli Venezia Giulia

2 luglio – 30 settembre 2022 (60 giorni non necessariamente consecutivi)

Lazio

2 luglio 2022 (6 settimane)

Liguria

2 luglio – 16 agosto 2022 (45 giorni)

Lombardia

2 luglio – 30 agosto 2022

Marche

2 luglio 2022 (60 giorni)

Molise

2 luglio – 31 agosto 2022

Piemonte

2 luglio 2022 (8 settimane)

Puglia

2 luglio – 15 settembre 2022

Sardegna

2 luglio – 30 agosto 2022

Toscana

2 luglio 2022 (60 giorni)

Umbria

2 luglio 2022 (60 giorni)

Valle d’Aosta

2 luglio – 30 settembre 2022

Veneto

2 luglio – 31 agosto 2022

Trento e Provincia

i commercianti scelgono in autonomia quando effettuare i saldi per 60 giorni

