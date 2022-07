Roma, la pizzeria di Briatore rimane senz'acqua e chiude. "Roba da terzo mondo"

"Roba da terzo mondo": così Flavio Briatore ha commentato su Instagram stories quanto capitato al suo Crazy Pizza di via Vittorio Veneto a Roma, rimasto chiuso per un giorno per mancanza d’acqua. Briatore ha prima chiesto scusa ai clienti. Poi ha parlato della giornata del 6 luglio: «è stata avvertita l’Acea alle 14, ma non si è mosso niente fino alle sette di sera». In tutto il palazzo «non c'era assolutamente acqua, non ci hanno detto neanche se era possibile ripristinare o meno il servizio e abbiamo dovuto chiudere. Mi scuso con tutti voi che avevate prenotato, ieri sera eravamo al completo e abbiamo dovuto chiamare tutti i clienti».

Briatore ha poi rincarato la dose: il mattino seguente «mi parlavano di autobotti, una roba da terzo mondo. Ci siamo adoperati noi coi nostri tecnici, abbiamo un civico vicino e abbiamo ripristinato l'acqua coi nostri mezzi». «A Roma chiudono attività commerciali per mancanza d’acqua. Non me lo sarei mai aspettato», ha concluso.

