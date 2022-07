Istruzione, Vittoria Casa: "Legge su Its rappresenta un cambiamento decisivo"

“È legge il nuovo testo sugli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy). Si tratta di una riforma di struttura in grado di incidere sulla qualità complessiva della nostra offerta formativa e, con essa, sul futuro lavorativo di generazioni di giovani”: così Vittoria Casa, presidente commissione Cultura Scienza e Istruzione alla Camera.

“Le nuove norme intervengono sulla denominazione degli ITS, sui livelli di percorso, sulla varietà delle aree tecnologiche, sul raccordo con il sistema universitario, sulla sinergia con le imprese, sugli sgravi fiscali per i finanziatori e sulla ridefinizione sia della governance che dei soggetti fondatori. Sono dunque la base per costruire, a partire dal territorio, delle realtà formative in grado di dare risposte sia ai ragazzi che alle imprese. Si tratta di un risultato davvero importante” conclude Vittoria Casa.

