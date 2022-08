L'imprenditore Andrea Pasini insignito dell'onorificenza di Ufficiale da Mattarella e Draghi

Andrea Pasini è stato insignito di una nuova prestigiosa onorificenza dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Lo riferisce il quotidiano Il Tempo.

L’imprenditore rappresenta l’ultima generazione di una famiglia storica di Trezzano sul Naviglio. I suoi nonni, quasi ottant’anni fa fondarono una delle aziende più antiche della provincia di Milano. Un’impresa che porta il suo nome e che ha sempre tenuto come obiettivo principale la valorizzazione dei prodotti del territorio.

Il 2 giugno del 2018, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo ha nominato Cavaliere all’ordine del Merito della Repubblica Italiana, in quanto, come giovane imprenditore, ha continuato sulla strada della tradizione facendo crescere l’azienda di famiglia e portandola a livelli di eccellenza straordinari in Italia e all’estero, “dando lustro alla nostra Nazione”. Andrea Pasini, infatti, rappresenta l’ultima generazione di una famiglia storica di Trezzano sul Naviglio.

Presa in consegna la ditta dai suoi genitori, Andrea Pasini, assieme alla sorella e al cugino, l’ha resa un marchio di qualità, riconosciuto non solo a livello locale, ma anche a livello nazionale, sino a farla diventare un’eccellenza in ambito gastronomico.

Pasini oggi ha 40 anni. Partito dalla provincia, ha raggiunto importanti traguardi in ambito imprenditoriale. E non solo, perché Andrea Pasini coltiva fin da giovanissimo una grande passione per il sociale e per le istituzioni.

Andrea Pasini è laureato in Economia aziendale e ha frequentato un Master in criminologia oltre a corsi di specializzazione in ambito sicurezza che lo hanno condotto sino a Roma, dove, nel 2019, è stato inserito nella segreteria particolare del Ministero degli Interni.

Un anno dopo, nel 2020, è stato nominato nella segreteria di presidenza del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica Italiana. Subito dopo è stato collaboratore del Ministro dello Sviluppo Economico per i rapporti istituzionali, associazioni di categorie ed enti professionali. La sicurezza è la sua passione. Un hobby che si è trasformato in competenza di alto livello. Pasini, infatti, dopo essersi dedicato a studi giuridico forensi, ha frequentato un corso di specializzazione in Investigazione in ambito privato, un corso di specializzazione in Tecniche di acquisizione di informazioni da fonti aperte.

Il 26 giugno di quest’anno 2022 sempre il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi gli hanno conferito un’altra importante onorificenza, quella da Ufficiale all’Ordine Emerito della Repubblica Italiana.

