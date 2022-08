Nuovo farmaco approvato dalla FdA: arriva la prima pillola antidepressiva rapida

Negli Stati Uniti arriva una opzione in più per i pazienti adulti con depressione: la Food and Drug Administration (FDA), organo statunitense che regola l’approvazione di nuove cure, ha approvato il primo farmaco antidepressivo per bocca ad effetto rapido. Il farmaco si chiama Auvelity (Axsome Therapeutics) ed è una compressa a rilascio prolungato (contenente due principi attivi, il destrometorfano e il bupropione). Si tratta del «primo e unico farmaco orale ad azione rapida approvato per il trattamento del disturbo depressivo maggiore con efficacia antidepressiva a partire da una settimana d’uso», spiega all’Ansa Graziano Pinna, neuroscienziato dell’Università dell’Illinois a Chicago.

«L'approvazione di Auvelity rappresenta una pietra miliare nel trattamento della depressione, grazie al suo nuovo meccanismo d’azione e alla rapida efficacia antidepressiva dimostrata in studi clinici e al profilo di sicurezza relativamente favorevole», riferisce su Medscape online (sito informativo destinato a medici e professionisti sanitari) Maurizio Fava, medico, psichiatra presso il Massachusetts General Hospital di Boston.

Quasi la metà dei pazienti trattati con gli antidepressivi attualmente disponibili non riescono a rispondere in modo adeguato ai farmaci, e quelli che lo fanno possono non ottenere risposte clinicamente significative per un periodo che può arrivare fino a 6-8 settimane. Inoltre con i farmaci attuali, gli effetti collaterali sono significativi, sottolinea Pinna, e la percentuale di ricadute dopo un trattamento di successo è elevata.

«Data la natura debilitante della depressione, l’efficacia di Auvelity osservata a una settimana e mantenuta in seguito potrebbe avere un impatto significativo sull'attuale paradigma di trattamento di questa patologia», dichiara Fava. L’efficacia del farmaco è stata dimostrata nello studio Gemini, un trial clinico in cui il farmaco è stato messo a confronto con una sostanza placebo. «Questo nuovo farmaco - spiega Pinna - risulta dalla combinazione di due molecole e funziona attraverso un meccanismo d’azione nuovo che ne spiega la rapida azione e che permetterà la generazione di nuove molecole per facilitare il trattamento della depressione e di altre malattie mentali legate al disturbo dell’umore come il disturbo da stress post-traumatico», sottolinea Pinna. I vantaggi sono notevoli: «Un farmaco che agisce subito è straordinario per la gestione della depressione, per esempio somministrandolo ai pazienti con idee suicide, potresti evitarne il ricovero in un reparto psichiatrico, come oggi spesso è necessario fare per proteggerli per tutto il periodo finestra necessario in attesa che i farmaci tradizionali sortiscano il loro effetto», conclude Pinna.

