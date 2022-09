Un simulatore di crampi per far "sperimentare" ai maschi i dolori mestruali

Una curiosa iniziativa, lanciata dall’associazione «Cup of Life», riproduce i crampi e i dolori affrontati dalle coetanee durante il periodo mestruale. Nato da un’idea del deputato del Congresso Hibi Eden, vivace quarantenne che ha coinvolto l’Associazione dei medici indiani, (Ima), il progetto sta portando macchine simulatrici di mestruazioni nei centri commerciali e nei college, per far sperimentare i crampi ai maschi, con l’obiettivo di informare e far crollare i tabù sull'argomento. Un video della campagna mostra alcuni giovani che si sottopongono al simulatore durante l’esperimento #feelthepain (prova il dolore) che si contorcono e urlano, mentre le donne li osservano divertite. «È stato davvero doloroso, non vorrei doverlo sperimentare mai più», ha detto Sharan Nair, uno dei giovani che si è prestato a fare da cavia. Il progetto Cup of Life (Coppa di vita) distribuisce gratuitamente assorbenti e coppe mestruali e promuove una campagna per sfatare i forti pregiudizi tuttora in vigore nel paese sulle mestruazioni. In ampie zone del paese le donne sono considerate impure e costrette ad isolarsi, o comunque ad evitare le riunioni sociali o religiose, e persino la cucina. Nelle aree urbane, l'atteggiamento sta mutando, ma raramente le addette alle pulizie o le lavoratrici domestiche osano spiegare ai datori di lavoro di essere gravemente indisposte.

© Riproduzione riservata