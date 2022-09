Sposa abbandonata sull'altare non rinuncia al banchetto: "Non volevo fosse un giorno triste"

Non si è persa d'animo. E nonostante fosse stata abbandonata sull'altare ha deciso di non piangersi addosso e di divertirsi lo stesso. La storia arriva direttamente dal Regno Unito e a raccontarla è il Sun. Il futuro marito l'ha "abbandonata all'altare", ma la 27enne Kayley Stead non ha voluto rinunciare alla festa nuziale, per la quale aveva speso più di 13mila euro. Così, si è svolto tutto come da programma: il pranzo, i balli e persino il servizio fotografico. È accaduto nel Galles. "Avevo speso tanti soldi, non vedevo l'ora di mangiare, ballare con mio padre, passare del tempo con la mia famiglia, quindi perché no? Ci sono stati comunque tanti momenti speciali", ha commentato la sposa.