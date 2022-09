Napoli, a Tim Cook laurea honoris causa in Innovation and International Management

Il legame fra Napoli e la Apple è sempre più forte. Lo testimonia la cerimonia che si svolgerà domani, 29 settembre, nella città partenopea, con il conferimento della Laurea honoris causa in Innovation and International Management a Tim Cook, CEO di Apple.

La cerimonia si svolgerà alle 10.30 nell'Aula Magna Storica della Federico II (corso Umberto I, 40) e verrà trasmessa in diretta su YouTube (link) con posti in presenza su invito.

I meriti e il lavoro di Tim Cook verranno descritti e introdotti dagli interventi di Matteo Lorito - Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II - e di Adele Caldarelli - Direttore del Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni della Federico II. Inoltre, ne terrà la Laudatio Academica Luigi Cantone, Professore di Economia e gestione delle imprese dell'Ateneo federiciano.

A seguire, ecco l’attesa Lectio Magistralis di Tim Cook e il conferimento della Laurea. Con il lancio di iPhone14 e iOs16, la guerra in Ucraina e le elezioni appena messe da parte, sono numerosi i temi di attualità e non solo che il Ceo statunitense potrebbe decidere di voler toccare parlando dal palco di una delle più importanti e antiche università europee.

Come dicevamo, quello con Napoli è un asset sempre più importante. Difatti, qui Apple nel 2016 ha fondato la Apple Developer Academy di Napoli che ha contribuito a preparare migliaia di studenti europei a lavorare nella fiorente economia delle app per iOS - che supporta oltre 1,7 milioni di posti di lavoro in tutta Europa. E inoltre, lo scorso anno, in piena pandemia, Apple aveva annunciato un nuovo importante investimento proprio in collaborazione con l'Università Federico II, Apple estendendo i programmi dell'Academy fino al 2025 e lanciando un nuovo programma con risorse per gli ex studenti, per permettere di avere maggiori opportunità per costruire e sviluppare le loro iniziative imprenditoriali, creando una rete virtuosa che guarda al futuro.

© Riproduzione riservata