E' stato ricoverato e si trova in coma farmacologico, ma non in pericolo di vita, Sergio Staino, storico vignettista de L'Unità e "padre" del famoso personaggio satirico "Bobo".

Staino, 82 anni, originario della provincia di Siena, è tra i più noti fumettisti d'Italia, una vita dedicata alla matita e al disegno, è stato anche direttore de L'Unità e negli ultimi anni ha collaborato con La Stampa e Avvenire.

