SuperEnalotto, centrato un 5+1 da oltre 1,1 milioni di euro. Ecco i numeri vincenti

Questa la combinazione vincente del concorso SuperEnalotto: 4-37-38-53-73-79. Numero jolly: 20. Numero Superstar: 90. Nessun "6", un "5+1" da 1.150.947,88 euro. Il jackpot per il "6" sale a 321.600.000,00.

In questa estrazione di SuperEnalotto SuperStar sono stati assegnati 1.218.657 premi, per un totale di 10.234.715 € vinti, includendo le quote del SuperStar e dei premi WinBox.

Ecco le estrazioni del Lotto di oggi:

BARI 21 01 70 90 81

CAGLIARI 63 58 54 32 18

FIRENZE 66 77 04 29 37

GENOVA 89 50 67 68 27

MILANO 78 49 64 58 89

NAPOLI 79 06 22 77 25

PALERMO 39 64 65 10 71

ROMA 09 39 31 54 58

TORINO 41 37 88 33 61

VENEZIA 43 40 58 66 23

NAZIONALE 38 23 65 66 60

10eLOTTO - Numeri vincenti:

01 06 09 21 37 39 40 41 43 49

50 58 63 64 66 70 77 78 79 89

NUMERO ORO:21

DOPPIO ORO:21 1

© Riproduzione riservata