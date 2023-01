"Buongiorno, da Bari in Umbria". L'errore di geografia in diretta sul TG2 diventa virale VIDEO

In collegamento da Bari per parlare del tema meteo e del caldo e delle temperature semi estive al Sud in queste vacanze di Natale. La giornalista del TG2 Carlotta Balena è salita agli onori della cronaca per una gaffe di geografia commessa durante il collegamento. Una gag che è rimbalzata subito sul web e sui social diventando virale.

"Buon pomeriggio da Bari - così ha iniziato il collegamento Balena -, l’inverno non ne vuole sapere di arrivare qui in Umbria". La Balena non si è resa conto dell'errore e l'ulteriore curiosità rispetto al suo comprensibile lapsus (a tutti è ammesso sbagliare) è legata al fatto che ha citato una regione italiana non bagnata dal mare come l'Umbria.

