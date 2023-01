Il principe Harry: "William mi ha aggredito e spinto a terra". La lite per Meghan

Il principe Harry nella sua attesa autobiografia racconta di essere stato attaccato fisicamente dal fratello William, il principe di Galles. Lo riporta il Guardian citando un estratto del libro di Harry che uscirà a breve e di cui ha ricevuto una copia. L’episodio è avvenuto a Londra nel 2019, quando William ha definito Meghan Markle «difficile» e «maleducata». Harry respinse le accuse, dicendo al fratello che ripeteva a pappagallo la narrativa dei media su sua moglie. Lo scontro si è poi infuocato e Harry ha raccontato di essere «stato preso per la collottola, strappando la catenina, e buttato a terra». Harry quindi ricorda che il fratello gli chiese di non raccontarlo a Meghan e, infatti, inizialmente non lo fece. Meghan però noto i graffi e Harry le raccontò l’incidente.

