Insetti a tavola, larve di Alphitobius diaperinus sconsigliate a under 18 anni e allergici

«Gli integratori alimentari contenenti larve di Alphitobius diaperinus in polvere non dovrebbero essere assunti da persone di età inferiore a 18 anni ed è pertanto opportuno prevedere un requisito in materia di etichettatura al fine di informare adeguatamente i consumatori al riguardo». E’ quanto si legge nel regolamento proposto dalla Commissione europea e approvato dagli Stati membri pubblicato il 5 gennaio scorso, che autorizza l’immissione sul mercato del quarto insetto a tavola dal 26 gennaio. Secondo il parere scientifico dell’Efsa, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare riportato nel regolamento, è opportuno prevedere un requisito in materia di etichettatura per informare adeguatamente i consumatori al riguardo. L’Efsa ha inoltre rilevato che il consumo di larve di Alphitobius diaperinus può causare reazioni nelle persone allergiche ai crostacei e agli acari della polvere. Pertanto, il regolamento di autorizzazione di questo nuovo alimento stabilisce requisiti specifici di etichettatura per quanto riguarda l’allergenicità.

