La gaffe di Iva Zanicchi gela Domenica In: "Mina? Vorrei riportarla in vita"

Iva Zanicchi, ospite di Mara Venier a Domenica In per raccontare alcuni aneddoti del Festival di Sanremo, ha gelato tutti quando la conduttrice le ha chiesto con quali colleghe coetanee lei farebbe un trio: "Ma per esempio Ornella Vanoni e Patty Pravo? Ti stanno simpatiche loro?" "Ma non stanno tanto bene loro…" ha replicato Iva facendo riferimento a complicazioni di salute. Ma dopo questa prima gaffe la Zanicchi ha rilanciato con una ancora più grossa: "Io vorrei riportare in vita Mina! Mi hanno detto che è morta, no?", ha chiesto ai presenti. Presenti che, in un primo momento, sono rimasti gelati. "No, intendevo che la vorrei riportare in vita artistica, in scena…", ha poi tenuto a precisare Zanicchi, dopo la "protesta" e il vociare di coloro che le stavano intorno.

Anche Ornella Vanoni, ospite di "Non Stop news" su RTL 102.5, ha parlato di Sanremo. «Io in gara no. Mi sento male. Non intendo più partecipare in gara, se mi vogliono come ospite mi chiameranno. Sono ansiosa, mi viene l’ansia in gara. Mi piace molto Marracash tra i giovani. Altrimenti duetterei con Damiano dei Maneskin, solo con lui. Senza gruppo», dice l’artista. «Le donne hanno sempre avuto spazio a Sanremo. Vedi la Zanicchi che l’ha vinto più volte. So che Amadeus ha rifiutato cantanti che hanno sempre fatto il Festival, ci saranno più uomini perché ha ascoltato i pezzi e gli son piaciuti più quelli degli uomini, ma non c'è mai stata una discriminante per le donne a Sanremo», sottolinea Vanoni. «Il Festival ora è diventato più giocoso, una volta era in bianco e nero e c'era Nilla Pizzi. Ora ci sono incontri, interviste, le vallette sono bellissime donne, la moda: tante cose che prime non c'erano».

