Cassazione: "Non costringere i bimbi a vedere i nonni"

Il diritto dei nonni a frequentare i nipoti minorenni non può prevalere sull'interesse degli stessi bambini che manifestano contrarietà a tale relazione e non possono essere costretti, da provvedimenti del giudice, a frequentare gli 'ascendentì in base alla considerazione che non ne trarrebbero comunque «un pregiudizio». Lo sottolinea la Cassazione che avverte: non ci può essere alcuna «imposizione 'manu militari' di una relazione sgradita e non voluta" soprattutto se si tratta di ragazzini capaci «di discernimento" o che abbiano compiuto 12 anni. E’ stato così accolto il ricorso dei genitori di due bimbi costretti a vedere nonni.

