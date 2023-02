"L'Uomo di Fener" saluta gli automobilisti da 30 anni, Google Maps lo segnala come monumento

L'Uomo di Fener è una figura iconica lungo la strada statale Feltrina ad Alano di Piave (Treviso), che da oltre 30 anni, ogni giorno, saluta automobilisti e camionisti in transito. È conosciuto per la sua conoscenza delle marche e dei modelli di auto e camion che passano di lì. Lo racconta il Corriere Veneto.

La sua assenza è notata e commentata dagli utenti di GoogleMaps e la sua presenza a bordo strada è considerata portafortuna. La sua passione per le auto e i camion è iniziata quando aveva 14 anni e non ha mai smesso. Anche se il muretto a secco su cui sta è stato travolto da una frana, è tornato a salirci sopra una volta ricostruito. Il suo saluto è ben accetto e chi non risponde "rischia" un gesto di risposta, ma su Google Maps ha una valutazione a 5 stelle.

