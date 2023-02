Google lancia il suo chatbot: si chiama Bard il rivale di ChatGpt

Google ha annunciato il lancio del proprio robot specializzato nella conversazione, chiamato Bard, in fase di test, a pochi mesi dall’arrivo di ChatGPT, il software della startup americana OpenAI.

«Bard mira a combinare l’ampiezza della conoscenza mondiale con la potenza, l’intelligenza e la creatività dei nostri grandi modelli linguistici», ha spiegato Sundar Pichai, amministratore delegato di Alphabet, la società madre di Google, citato in un comunicato.

“Con Bard, cerchiamo di combinare l’ampiezza della conoscenza mondiale con l'intelligenza, la potenza e la creatività dei nostri grandi modelli linguistici - scrive Pichai -. Bard utilizza le informazioni presenti sul Web per fornire risposte aggiornate e di alta qualità. Può essere uno strumento per la creatività e un trampolino di lancio per la curiosità: per esempio, aiutando a spiegare a un bambino o una bambina di 9 anni le nuove scoperte del telescopio spaziale James Webb della NASA, o per saperne di più sui migliori attaccanti di calcio in questo momento, o per ottenere consigli su come migliorare le proprie competenze”.

“Inizialmente - aggiunge Pichai -. Bard utilizzerà una versione semplificata di LaMDA. Questo modello, molto più piccolo, richiede una potenza di calcolo significativamente inferiore, consentendoci di aprirlo a più persone e ricevere così più commenti e suggerimenti. Combineremo i suggerimenti esterni con i nostri test interni per assicurarci che le risposte di Bard soddisfino un livello elevato di qualità, sicurezza e fondatezza delle informazioni del mondo reale. Questa fase di test, di cui siamo entusiasti, ci permetterà di continuare a imparare e migliorare la qualità e la velocità di Bard”.

