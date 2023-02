Bergamo, colpito da infarto al bar lo salva un infermiere che si trovava li in quel momento

Un infermiere di 35 anni si è trovato al posto giusto nel momento giusto. E così ha salvato la vita a un 67enne, colpito da un infarto mentre si trovava in un bar di Bergamo.

Daniele Trucchi, impegnato nel reparto di rianimazione cardiochirurgica dell'Humanitas Gavazzeni, si è accorto di quanto stava succedendo e si è subito precipitato a prestare soccorso effettuando un massaggio cardiaco al 67enne. L'operatore sanitario ha usato il defibrillatore in quelle fasi drammatiche alle quali hanno assistito anche la moglie e la cognata. Dopo il ricovero in ospedale dell'uomo la moglie ha diffuso sui social un messaggi di ringraziamento nei confronti dell'infermiere, non avendolo potuto fare subito dopo quelle fasi concitate.

I messaggi su Facebook

"Volevo ringraziare, sperando che legga questo messaggio, l’infermiere che sabato pomeriggio in piazza Pontida ha salvato la vita a mio marito colto all’improvviso da arresto cardiaco e infarto. Grazie di cuore, sei stato un angelo". E' stato questo il messaggio di ringraziamenti pubblicato sul suo profilo Facebook. messaggio al quale dopo poco l'infermiere35enne ha risposto. "Sono davvero sollevato nel sapere che sta meglio - ha affermato - ma in fin dei conti ho fatto solo il mio dovere".

