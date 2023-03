TikTok lancia i video di 20 minuti a pagamento (protetti da paywal)

TikTok ha introdotto una nuova funzionalità chiamata Serie che permette ai creatori selezionati di condividere video più lunghi, composti fino a 80 clip da 20 minuti ciascuna, che possono essere acquistati dietro un paywall. Lo riferisce Cnbc.com

Questa mossa intensifica la competizione con piattaforme come YouTube, che offre video di lunga durata. Tuttavia, la funzionalità Serie è attualmente disponibile solo per un gruppo selezionato di creatori e l'azienda prevede di aprire domande per l'iscrizione di altri nei prossimi mesi.

Inoltre, ci sono preoccupazioni sulla privacy dei dati in relazione a TikTok, dato che la sua società madre, ByteDance, ha sede in Cina ed è di proprietà privata. La commissione per gli affari esteri della Camera degli Stati Uniti, ad esempio, ha votato per avanzare una legislazione che darebbe al presidente Joe Biden l'autorità di vietare TikTok.

Il senatore Mark Warner e il senatore John Thune presenteranno un nuovo disegno di legge bipartisan che autorizzerà il Segretario al Commercio ad agire contro alcune società tecnologiche straniere, tra cui ByteDance cinese.

Zangrillo: Tik tok per dipendenti pubblici non si blocca

Non ci sarà interruzione dell’uso di Tik Tok per i dipendenti della Pubblica amministrazione. Lo ha precisato il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, intervenendo al convegno per i 18 anni del Codice di amministrazione digitale. «Quindici giorni fa - ha detto - mi sono limitato a dire che ho notato che sia nella comunità europea che in diversi stati federali americani viene vietato ai dipendenti pubblici l'utilizzo di TikTok; ho sollevato il problema e detto che è opportuno approfondire il tema e capire se effettivamente esistono dei rischi legati alla sicurezza degli utenti di questo social».Il divieto sull'uso di Tik Tok, ha spiegato il ministro, non spetta al Ministero. «Ai pubblici impiegati chiariremo questo misunderstanding» ha detto.

