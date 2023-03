Papa Francesco per l'8 marzo. "Con le donne un mondo di pace"

«Non si può perseguire un mondo migliore, più giusto, inclusivo e integralmente sostenibile senza l’apporto delle donne. Ecco allora che dobbiamo lavorare, tutti insieme, per aprire opportunità uguali per uomini e donne, in ogni contesto per perseguire una stabile e duratura situazione di parità nella diversità perché la strada dell’affermazione femminile è recente, travagliata e, purtroppo non definitiva». Lo scrive il Papa in un intervento nel libro 'More Women's Leadership for a Better World’, una ricerca di Strategic Alliance of Catholic Research Universities e di Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice, che verrà presentato oggi a Roma ed è anticipato da La Stampa.

La ricerca, come sottolinea lo stesso Pontefice nel suo intervento, evidenzia le difficoltà che le donne ancora incontrano a raggiungere ruoli apicali nel mondo del lavoro e i vantaggi connessi a una loro maggiore presenza, dall’economia alla politica. «Mi piace pensare che se le donne potessero godere della piena uguaglianza di opportunità - sottolinea Francesco - potrebbero contribuire sostanzialmente al necessario cambiamento verso un mondo di pace, inclusione, solidarietà e sostenibilità integrale». «I divari che ancora sussistono sono una grave ingiustizia» - afferma ancora il Papa, e «questi divari, insieme con i pregiudizi verso le donne sono alla base della violenza sulle donne». Da qui l’appello: «Dobbiamo trovare la cura per sanare questa piaga, non lasciare sole le donne».

