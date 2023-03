Giovani Ambasciatori della Privacy, il contest del Garante che premia le scuole

Furti d’identità, cyberbullismo, sexting, revenge porn, profilazione degli utenti da parte delle grandi piattaforme, protezione dei dati, nuove tecnologie, dispositivi sempre connessi.

Sensibilizzare i giovani sul valore dei dati personali attraverso un uso corretto e responsabile: è questo l’obiettivo del contest “Diventa Ambasciatore della Privacy” indetto dal Garante della Privacy e sostenuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’iniziativa si rivolge a studentesse e studenti delle prime e seconde classi delle scuole secondarie di secondo grado del territorio nazionale, investiti dell’incarico di ambasciatori della privacy, che dovranno realizzare un video della durata massima di un minuto (nel formato tipico dei social media) per spiegare ai coetanei cos’è per loro la privacy, fornendo consigli e soluzioni pratiche per tutelarla, sempre. L’Autorità Garante mette a disposizione degli Istituti scolastici che intendono partecipare un apposito kit didattico per sviluppare percorsi di formazione su temi di grande impatto, soprattutto per i più giovani, tra i quali cyberbullismo, furti di identità, profilazione online e deepfake precedenti alla realizzazione del video. Il video dovrà sviluppare, utilizzando linguaggio ed espressioni caratterizzanti le attività dei giovani sui social network, uno o più temi tra quelli oggetto dell’iniziativa, richiamando il valore dei dati personali, l’importanza di proteggerli e di conoscere gli strumenti utili a tale scopo, la tutela assicurata da parte del Garante alle persone in ogni attività della loro vita quotidiana. L’elaborato dovrà essere prodotto nello stile “video infografica”, ossia una combinazione d’immagini - statiche o dinamiche - accompagnate a testi e suoni senza la ripresa di persone fisiche identificate o identificabili. I video dovranno essere inviati (nel numero massimo di tre per ogni scuola) al Garante tramite caricamento sul sito nell’apposita sezione dedicata entro e non oltre il 15 aprile 2023. Una Commissione formata da tre componenti nominati dal Garante li esaminerà (assegnando un punteggio da 1 a 5 in relazione ai criteri di efficacia del titolo e della descrizione, attinenza alla tematica, creatività dell'elaborato, correttezza ed efficacia del messaggio, rispetto dei limiti tecnici imposti) e, decreterà il primo, secondo e terzo classificato, nonché la lista dei video ammessi. I primi tre classificati riceveranno rispettivamente un buono spesa di 3mila, 1500 e 1000 euro per l’acquisto di strumentazione tecnologica. Info sul sito istituzionale gpdp.it

Rubrica settimanale pubblicata sull'inserto Noi Magazine di Gazzetta del Sud, dedicato ai giovani e all'Istruzione, in collaborazione con il Garante per la Protezione dei Dati Personali nell’ambito dell'adesione di Società Editrice Sud al Manifesto di Pietrarsa, l'iniziativa del GPDP per l'educazione digitale in particolare delle giovani generazioni.

