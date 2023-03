Beethoven aveva problemi al fegato per l'abuso di alcol: sequenziato il suo Dna

Diversi fattori di rischio genetici per le malattie del fegato, almeno negli ultimi mesi della sua vita era affetto dall’epatite B e questi elementi, insieme al suo noto consumo di alcol, hanno molto probabilmente causato la morte di Ludwig van Beethoven, avvenuta nel 1827 quando il celebre compositore aveva 56 anni. Lo dice il suo Dna, sequenziato per la prima volta dopo due secoli a partire da 5 ciocche di capelli, risalenti ai suoi ultimi 7 anni di vita e attribuite al compositore con ampio margine di sicurezza.

L’analisi è stata pubblicata sulla rivista Current Biology da un gruppo di ricerca internazionale guidato dal tedesco Max Planck Institute e dalla britannica Università di Cambridge. Dall’analisi è emerso inoltre che il cromosoma Y del compositore non corrisponde a quello di nessuno dei suoi cinque attuali discendenti, che condividono con lui un antenato comune per via paterna: ciò indica che, in qualche momento nel corso delle sette generazioni successive, deve essere avvenuto almeno un concepimento extra-coniugale dopo la nascita dell’antenato comune, Hendrik van Beethoven, nel 1572.

