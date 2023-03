Daniel Radcliffe diventa papà: la fidanzata Erin Darke è incinta

Daniel Radcliffe, il celebre attore della saga cinematografica di Harry Potter, diventa papà. La fidanzata Erin Darke, infatti, è incinta.

La notizia della gravidanza di Daniel Radcliffe e Erin Darke è stata confermata dal portavoce dell'attore al magazine People. I due attori, che si sono conosciuti sul set di Kill Your Darlings nel 2012, sono insieme da dieci anni e conducono una vita riservata lontana dai riflettori.

Radcliffe ha dichiarato di essere felice della sua vita con la compagna e che, sebbene piaccia loro lavorare insieme, non è qualcosa che desiderano fare sempre. Tuttavia, ha espresso la possibilità di scrivere qualcosa insieme ad Erin in futuro.

Per ora, la coppia è concentrata sulla loro famiglia in crescita e non sono state fornite ulteriori informazioni sulla gravidanza o sulla data prevista del parto.

© Riproduzione riservata