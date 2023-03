Elena Di Cioccio: "Ho l'Hiv, sono sieropositiva da 21 anni". La sua sfida a ignoranza e pregiudizi

Elena Di Cioccio, attrice, conduttrice ed ex inviata di Le Iene, ha rivelato di essere sieropositiva da 21 anni durante un monologo e un'intervista nel corso della puntata di ieri. Ha parlato della "vergogna" che l'ha accompagnata per anni e della consapevolezza che ha raggiunto riguardo alla sua malattia. Elena Di Cioccio ha scelto di raccontare la sua storia per combattere lo stigma e l'ignoranza che circondano l'HIV.

Il 4 aprile uscirà il suo libro "Cattivo sangue" (edito da Vallardi), in cui racconta della sua vita, dagli abusi e la morte del fratellino fino alla scoperta dell'HIV, la dipendenza dalla cocaina e il suicidio della madre. Nel 2012, Di Cioccio era stata testimonial di Progetto Donna, una campagna lanciata dalla Lila per la lotta contro l'AIDS.

Durante l'intervista a Le Iene, Elena Di Cioccio ha sottolineato di non essere più contagiosa grazie alla terapia farmacologica e ha lanciato un appello alle donne affinché usino sempre il preservativo, essendo esse più esposte al rischio di contagio rispetto agli uomini.

