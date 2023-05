La carne di coccodrillo ora in vendita anche in Italia: un vasetto costa 280 euro

I filetti e il patè di coccodrillo sbarcano in Italia: un vasetto a 280 euro. Alla fiera internazionale Tuttofood di Milano, l'azienda Savannah Delights presenta i suoi prodotti a base di carne di coccodrillo, appena lanciati sul mercato italiano. Il ministero della Salute, nel 2021, ha dato il via libera alla commercializzazione di carne di coccodrillo (specie “Crocodylus nilotikus”) proveniente da allevamenti, in ottemperanza a una norma europea.

L'imprenditore Georges El Badaoui spiega al quotidiano Repubblica che la carne arriva da cinque Paesi autorizzati: Svizzera, Botswana, Vietnam, Sud Africa e Zimbabwe. Un vasetto di filetti all'olio di argan extravergine da 250 grammi raggiunge un prezzo di 280 euro.

