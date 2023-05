Marginalità e futuro: Mattarella incontra i Sindaci delle Isole minori siciliane

«Un’iniziativa importante che sottolinea quanto il mare rappresenti per il nostro Paese e per il nostro futuro, per l’Italia, per l’Europa e per l’umanità: per noi è un elemento di civiltà prima ancora che economico e di sviluppo». Lo ha detto il presidente Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della «Giornata nazionale del mare» la cui cerimonia si è svolta a Castelporziano.

La cerimonia, condotta da Licia Colò, è stata aperta - informa un comunicato del Quirinale - dall’esecuzione dell’Inno nazionale da parte degli studenti del Liceo Farnesina di Roma e dalla proiezione di un video sulla Risorsa mare cui è seguita una lectio a cura del fotografo subacqueo e scrittore, Alberto Luca Recchi. La conduttrice ha quindi intervistato Andrea Stella, Presidente dell’Associazione «Lo Spirito di Stella» e Mariavittoria Rava, Presidente della Fondazione Francesco Rava. E’ poi intervenuto il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci. Al termine il Presidente Mattarella, dopo aver ricevuto un dono dagli allievi dell’Istituto nautico M. Colonna di Roma e dagli allievi della Scuola navale militare F. Morosini di Venezia, ha rivolto un indirizzo di saluto ai presenti.

In precedenza il Capo dello Stato aveva incontrato alcuni sindaci dei Comuni delle Isole minori della Sicilia. Tra i temi affrontati, la marginalità che sono quotidianamente costretti a fronteggiare i sindaci delle Pelagie, delle Eolie, delle Egadi e di Pantelleria e Ustica.

Mattarella ha poi visitato l’area espositiva esterna, suddivisa per poli tematici, e costituita da vari stand e da mostre fotografiche e virtuali, allestite grazie alla collaborazione dell’Ispra, del Ministero dell’Istruzione, della Capitaneria di Porto, della scuola italiana cani salvataggio, della Soprintendenza archeologica di Napoli e della Regione Sicilia. Erano presenti il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Claudio Barbaro, il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’istruzione e del merito, Paola Frassinetti e il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Ammiraglio di squadra, Enrico Credendino.

