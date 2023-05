Facebook sanzionata per un importo previsto superiore a 746 milioni di euro dalla Commissione irlandese per la protezione dei dati. All’azienda di Menlo Park, accusata di violazione del Gdpr, verrà ordinato di sospendere i trasferimenti di dati verso gli Stati Uniti. Si tratta della multa più salata mai comminata in Ue per violazione delle regole sulla protezione dei dati.

© Riproduzione riservata