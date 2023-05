Il racconto-sfogo di Marta: "Mi laureo, ma mio padre va a Budapest per Siviglia-Roma"

Lei si laurea mercoledì, ma il papà non ci sarà perché volerà a Budapest per la Roma in finale di Europa League. Il racconto-sfogo di Marta, laureanda in biologia, nel corso del programma I Lunatici su Rai Radio 2, ha scatenato i social.

«Mi chiamo Marta e vorrei raccontarvi una cosa che mi sta facendo rimanere male - le parole della ragazza -. Mercoledì prossimo, il 31, mi laureo in biologia, ma mio padre non sarà alla cerimonia perché mi ha detto di aver trovato dei biglietti per la finale di Europa League tra Roma e Siviglia a Budapest. Per un uomo di 60 anni la laurea della figlia viene dopo la sua squadra di calcio».

La storia ha fatto subito il giro di siti, social e le radio della Capitale, sollevando commenti e anche qualche appello al tifoso-genitore ("se poi papà sceglie la laurea, i biglietti posso sempre prenderli io") e c'è stato anche chi ha ricordato le parole di qualche giorno fa di Daniele De Rossi, icona romanista.

«La Roma tramite Vito Scala mi ha gentilmente invitato alla finale - aveva rivelato l'ex "Capitan Futuro" - e con grande dispiacere ho dovuto rifiutare, ma quando un pezzo del tuo cuore si diploma tu non puoi mancare, non c'è finale che tenga. Fate i bravi, ve prego». De Rossi si riferiva al fatto che si diploma la figlia Gaia, avuta dalla prima moglie.

